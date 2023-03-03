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Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW

Пятница, 3 марта 2023, 06:15
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО GETTY IMAGES

Инцидент, который якобы произошел 2 марта в Брянской области РФ, куда якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, вызвал волну недовольства среди российских военкоров и ультранационалистического сообщества.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте напомнили, какой была реакция российских должностных лиц и военных блогеров на инцидент в Брянской области.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об изменении статуса "специальной военной операции" на "войну" из-за этого инцидента.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволила Украине нарушить свои "красные линии".

Российские чиновники, такие как оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов и лидер Чечни Рамзан Кадыров призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции. Кадыров, например, призвал Кремль обстреливать гражданское население, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к военным преступлениям.

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Связанные с Кремлем военкоры и бывшие марионеточные чиновники призвали Кремль объявить Вооруженные силы Украины и "Русский добровольческий корпус" террористическими организациями и сравнили этот инцидент с осадой школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Российские военкоры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования Ставки Верховного главнокомандования, которая будет принимать все политические, военные и экономические решения, чтобы обеспечить победу РФ в войне. Другие военкоры связали инцидент с недавними заявлениями Путина о том, что ФСБ должна усилить охрану границы, и призвали выделить больше ресурсов для пограничных подразделений. Некоторые военные блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц для убийства украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

Аналитики ISW считают, что реакции на сообщения об украинской ДРГ свидетельствуют о том, что Кремль не имеет возможности удовлетворить требования российских ультранационалистических групп.

Дословно: "Эти реакции указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многими аспектами неспособности Кремля полностью придерживаться собственной лживой риторики о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине.

Кремль не в состоянии удовлетворить все эти требования ультранационалистов и может воспользоваться этой возможностью, чтобы ввести дополнительные меры безопасности в России, которые были бы выгодны Путину, не подвергая РФ большему риску или внутренним беспорядкам из-за, например, объявления войны".

Предыстория:

  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
  • Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.

Темы: ПутиннационалистывойнаУкраина
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