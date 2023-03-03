Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

41% немцев - за то, чтобы Украина уступила территории в обмен на мир, столько же - против этого

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 14:41

Немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer.

41% считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне.

Реклама:

Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Украине отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.

Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры.

Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого.

ВИДЕО ДНЯ

Сторонники AfD (73%) оценивают такой риск как особенно высокий, так же как и левые (69%) и Свободная демократическая партия (68%).

Подавляющее большинство немцев (86%) не верит, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Лишь 11% доверяют Китаю в этом вопросе.

Как сообщалось, почти две трети граждан Германии выступают за дополнительное финансирование Бундесвера, даже если это будет предусматривать экономию других расходов или взятие денег в долг.

Темы: УкраинаГерманиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Украина
Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро
В Пентагоне назвали сайты, которые создали россияне для сбора данных о военных ВСУ
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: