Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

41% немцев - за то, чтобы Украина уступила территории в обмен на мир, столько же - против этого

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 15:41

Немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer.

41% считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне.

Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Украине отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.

Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры.

Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого.

Сторонники AfD (73%) оценивают такой риск как особенно высокий, так же как и левые (69%) и Свободная демократическая партия (68%).

ВИДЕО ДНЯ

Подавляющее большинство немцев (86%) не верит, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Лишь 11% доверяют Китаю в этом вопросе.

Как сообщалось, почти две трети граждан Германии выступают за дополнительное финансирование Бундесвера, даже если это будет предусматривать экономию других расходов или взятие денег в долг.

Темы: УкраинаГерманиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров

В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб

ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий

видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

Все новости...
Украина
Бундесрат принял резолюцию в поддержку Украины
Оккупанты бьют по жилым кварталам Донетчины, атаковали гуманитарный пункт на Херсонщине - ОВА
Россияне переключились с окружения Бахмута на выдавливание защитников из города - ISW
Последние новости
20:01
Работница фининспекции в Германии сожгла документы о переводе 20 млн евро от "Газпрома"
19:39
Полиция Киевщины обнаружила 160 групп в Telegram, связанных с движением "Редан"
19:12
Замгенсека НАТО: Если Молдова хочет в Европу, нужно меньше бояться России
18:53
Российский пропагандист Соловьев заявил, что попал под обстрел в Украине
18:31
Шольц: Путин должен вывести войска, это основа для переговоров
18:23
В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за требования штурма Угледара – Генштаб
18:14
Италия планирует создать логистический коридор для разблокирования украинского экспорта
18:09
Войска РФ наступают на пяти направлениях, на двух обороняются – сводка Генштаба
17:47
Дуда: Российская война против Украины является неоколониальной
17:20
РФ нанесла экологии Украины ущерб на 2 триллиона - Минэкологии
Все новости...