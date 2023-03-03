Приднестровье начинают покидать "потенциальные мобилизованные" – Юсов
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что потенциальные мобилизованные начали активно покидать территорию "Приднестровской Молдавской республики".
Источник: Юсов в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Имеющегося контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, не достаточно для эффективных наступательных действий с приднестровского направления на Украину. Но что касается провокаций, они возможны.
Неоднократно говорилось, и это не секрет, что ответ на подобные провокации будет и будет решительным".
Детали: По его словам, власти Молдовы предостерегали ПМР от нарушений законодательства, поэтому население Приднестровья и военные ПМР с российским гражданством, хорошо осведомлены о последствиях.
На вопрос, знают ли военные на территории ПМР, как действовать в случае призыва Кремля начать военные провокации, Юсов ответил: "Они знают, что им делать, именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории Приднестровской Молдавской республики".
Напомним:
- Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, во-первых, для того, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, а, во-вторых, чтобы продемонстрировать хоть какую-то "победу" для российского народа.