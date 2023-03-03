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Приднестровье начинают покидать "потенциальные мобилизованные" – Юсов

Алена МазуренкоПятница, 3 марта 2023, 20:01
Приднестровье начинают покидать потенциальные мобилизованные – Юсов
ПАРАД ВОЕННЫХ В ОККУПИРОВАННОМ ТИРАСПОЛЕ, СТОЛИЦЕ ПРИДНЕСТРОВЬЯ В 2015 ГОДУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что потенциальные мобилизованные начали активно покидать территорию "Приднестровской Молдавской республики".

Источник: Юсов в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Имеющегося контингента российских сил в так называемой ПМР, а на самом деле оккупированной части Молдовы, не достаточно для эффективных наступательных действий с приднестровского направления на Украину. Но что касается провокаций, они возможны.

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Неоднократно говорилось, и это не секрет, что ответ на подобные провокации будет и будет решительным".

Детали: По его словам, власти Молдовы предостерегали ПМР от нарушений законодательства, поэтому население Приднестровья и военные ПМР с российским гражданством, хорошо осведомлены о последствиях.

На вопрос, знают ли военные на территории ПМР, как действовать в случае призыва Кремля начать военные провокации, Юсов ответил: "Они знают, что им делать, именно поэтому сегодня потенциальные мобилизованные активно выезжают с территории Приднестровской Молдавской республики".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, во-первых, для того, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине, а, во-вторых, чтобы продемонстрировать хоть какую-то "победу" для российского народа.

Темы: ПриднестровьевойнаразведкаМолдова
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