Придністров'я починають покидати "потенційні мобілізовані" – Юсов
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що потенційні мобілізовані почали активно покидати територію "Придністровської Молдовської республіки".
Джерело: Юсов в коментарі Укрінформу
Пряма мова: "Наявного контингенту російських сил в так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, не достатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі.
Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою".
Деталі: За його словами, влада Молдови застерігала ПМР від порушень законодавства, тому населення Придністров’я та військові ПМР з російським громадянством, добре поінформовані про наслідки.
На питання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації, Юсов відповів: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають з території Придністровської Молдовської республіки".
Нагадаємо:
- Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, по-перше, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, а, по-друге, щоб продемонструвати хоч якусь "перемогу" для російського народу.