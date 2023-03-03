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Придністров'я починають покидати "потенційні мобілізовані" – Юсов

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 березня 2023, 20:01
Придністров'я починають покидати потенційні мобілізовані – Юсов
ПАРАД ВІЙСЬКОВИХ В ОКУПОВАНОМУ ТИРАСПОЛІ, СТОЛИЦІ ПРИДНІСТРОВ'Я 2015 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що потенційні мобілізовані почали активно покидати територію "Придністровської Молдовської республіки". 

Джерело: Юсов в коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Наявного контингенту російських сил в так званій ПМР, а насправді окупованій частині Молдови, не достатньо для ефективних наступальних дій з придністровського напрямку на Україну. Але що стосується провокацій, вони можливі.

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Неодноразово говорилось, і це не секрет, що відповідь на подібні провокації буде і буде рішучою".

Деталі: За його словами, влада Молдови застерігала ПМР від порушень законодавства, тому населення Придністров’я та військові ПМР з російським громадянством, добре поінформовані про наслідки.

На питання, чи знають військові на території ПМР, як діяти у разі заклику Кремля розпочати військові провокації, Юсов відповів: "Вони знають, що їм робити, саме тому сьогодні потенційні мобілізовані активно виїжджають з території Придністровської Молдовської республіки".

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Нагадаємо:

  • Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, по-перше, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні, а, по-друге, щоб продемонструвати хоч якусь "перемогу" для російського народу.

Теми: Придністров'явійнарозвідкаМолдова
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