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Во Львове подпишут создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии РФ

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 12:51

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины и заявила о необходимости привлечения России к ответственности.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

"Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда. Мы также считаем, что нужен специальный трибунал для преследования преступления агрессии России. И я горжусь тем, что на этой конференции в качестве первого шага вы подпишете соглашение о создании Международного центра по преследованию преступления агрессии в Гааге", - говорится в заявлении.

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Во Львове проходит конференция United for Justice, на которой обсуждают механизмы привлечения России к ответственности за преступления в Украине.

"Россия должна понести ответственность за эти ужасные преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности. Европейский Союз вместе с нашими партнерами продолжит работать над тем, чтобы Россия заплатила за это", - заявила фон дер Ляйен.

Также сообщается, что на конференции подписывается обновленное соглашение о создании Совместной следственной группы Евроюста с целью содействия созданию Международного центра по преследованию преступлений агрессии (ICPA) в ее структуре.

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При поддержке Евроюста была создана Совместная следственная группа для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных в Украине. В состав Совместной следственной группы входят Международный уголовный суд, Украина, а также Литва, Польша, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния и Эстония.

В Регламент Евроюста были внесены изменения, которые предоставили Агентству юридическую возможность надежно хранить и анализировать доказательства по основным международным преступлениям. Судебная база данных была запущена в феврале 2023 года.

Международный уголовный суд (МУС) уполномочен преследовать самые тяжкие международные преступления, такие как геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Он также уполномочен преследовать преступление агрессии, но только в отношении тех стран, которые признали его юрисдикцию в отношении этого преступления. Преступление агрессии - это преступление, совершенное высшим политическим и военным руководством.

Учитывая то, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а значит, МУС не может осуществлять эту компетенцию в контексте войны России против Украины. Чтобы заполнить этот пробел, в ноябре 2022 года Еврокомиссия представила государствам-членам различные варианты, чтобы обеспечить привлечение российских лиц к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

Как сообщалось, Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

Одна из моделей - это создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Темы: военные преступленияРосcиявойна
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