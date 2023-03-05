Россияне обстреляли из РСЗО и минометов девять украинских областей - ОВА

Российские оккупанты за сутки обстреляли 9 областей Украины, при этом убив и ранив гражданских людей.

Источник: ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - два обстрела, из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за ночь и утро враг совершил артиллерийские обстрелы по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области. Середино-Будская громада: обстрел громады, вероятно, ствольная артиллерия. Зноб-Новгородская громада: прилеты по окраине пгт Зноб-Новгородское. Повреждена ЛЭП. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных громад области: Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской. Было зафиксировано 117 прилетов - из минометов и артиллерии. В Белопольской громаде в с. Искрисковщина в результате обстрела повторно повреждены дом культуры и ЛЭП. В Зноб-Новгородской громаде в результате обстрела из миномета по окраине с. Нововасильевка повреждена ЛЭП.

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Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Марьевка, Успеновка, Щербаки, Гуляйполе, Темировка, Белогорье, Малая Токмачка, Малиновка, Приморское, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Ольговское, Новоандреевка, Чаривне, Гуляйпольское, Красное, Омельник, Щербаки, Каменское, Степное. Поступило 46 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина: вчера российская армия била из тяжелой артиллерии и РСЗО по Никопольщине. Погибли два человека из Червоногригорьевской громады - 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Там повреждены 11 частных домов и одна многоэтажка, автозаправка, 3 хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод. Вражеские снаряды попали по домашним хозяйствам людей. В Никополе изуродован отель. Обстрелял агрессор и Марганецкую громаду. Там последствия удара еще уточняются.

Харьковщина: ночью враг обстрелял г. Купянск. Разрушены по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Из-под завалов одного из домов спасатели достали тело погибшего гражданского мужчины 65 лет. В результате сегодняшнего утреннего обстрела г. Купянск повреждено здание железнодорожного вокзала "Купянск Южный". Продолжается пожар на площади 50 кв м. На месте работают спасатели. Вчера на Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов: Ветеринарное, Красное, Огирцево, Бударки, Двуречанское, Новомлинск, Двуречная. На Купянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Гряниковка, Кисловка, Песчаное, Крохмальное и др. В результате вражеского обстрела было повреждено здание бывшего ГУЗ "Купянский региональный центр профессионального образования", здание родильного отделения КНП "Купянское ТМО".

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки, успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Белогоровки. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: утром - обстрел с. Гришино Покровской громады. По предварительной информации - С-300. Повреждены по меньшей мере 8 частных домов. Информация о пострадавших уточняется. В течение суток враг совершил авиаудары ЗРК С-300, обстреливал населенные пункты области из рсзв Град, минометов, артиллерии. Обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", автобаза, окраины), Бахмут (жилой сектор), Константиновка (пожарно-спасательная часть, район бывшего БК "Цинкового завода"), Курахово (жилой сектор, окраины), Часов Яр (жилой сектор, окраины), пгт Великая Новоселка (жилой сектор, район больницы), пгт Кураховка (жилой сектор), с. Бердичи (окраины населенного пункта), с. Дружба (жилой сектор), с. Каменка (жилой сектор), с.Карловка (водохранилище, окраины), с.Красногоровка (жилой сектор), с.Приволье (база отдыха), с.Тоненькое (жилой сектор), с.Хромовое (жилой сектор). Повреждены 24 объекта. За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 7 раненых.

Николаевщина: вчера дважды враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красный Маяк, Берислав, Ольговка, Казацкое, Ивановка, Львовское, Никольское, Антоновка, Днепровское, Инженерное и город Херсон. В городе Новая Каховка оккупанты используют гражданское население в качестве "живого щита". В частности, с целью сбивания средств поражения, предназначенных для военных объектов врага, оккупационные войска размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города. Территория временно оккупированного г. Таврийск под постоянными вражескими обстрелами. Минометным огнем повреждены производственные помещения городского водоканала, последствия уточняются.

Вчера в полдень марта российская армия обстреляла село Львов Тягинской тергромады, есть погибший. Во время обстрела осколочное ранение грудной клетки получил 57-летний мужчина. Он погиб в собственном доме. Также в селе повреждены еще несколько домов мирных жителей и Дом культуры. Под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка. Пострадали четверо полицейских. Их госпитализировали в больницу, у всех осколочные ранения и контузия. Из-за агрессии рф на Херсонщине за прошедшие сутки погиб один человек, 3 ранены.