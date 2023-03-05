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Россияне попали в дом на Херсонщине, убили женщину и двух детей

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 13:39
понятовка, deepstatemap

Российские оккупанты 5 марта во время обстрела Херсонской области убили трех человек, сообщает ОВА.

Источник: Херсонская ОВА, глава ОП Андрей Ермак

Детали: Отмечается, что в обед армия РФ из минометов ударила по селу Понятовка Дарьевской громады. Враг атаковал жилой дом, в котором находились люди.

По предварительной информации, из-за этой вражеской атаки погибли трое гражданских.

Глава ОП уточнил, что погибла женщина и двое детей.

Темы: Херсонская область
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