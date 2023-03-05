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Оккупанты радуются "апокалипсису" в полностью разрушенной Марьинке

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 09:20
фото ОП

Российские оккупанты обнародовали фото из оккупированной Марьинки Донецкой области, которую за время войны полностью разрушили.

Источник: военные оккупантов

Детали: 4 марта россияне обнародовали фото из разрушенной Марьинки.

Дословно: "Марьинка. Когда вы слышите слово "апокалипсис", что приходит на ум - конец света, конец жизни, что-то страшное и необратимое, но вот такое сейчас".

Больше деталей: На эти фото бурно отреагировали пользователи соцсетей и украинская власть. Глава ОП Андрей Ермак напомнил, что Марьинка до войны жила и процветала.

Справка: Марьинка - бывший районный центр. По состоянию на 2015 год там жили почти 10 тысяч человек.
 

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаоккупация
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