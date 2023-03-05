Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия не будет иметь ресурсов вести агрессивную войну уже через три месяца - Буданов

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 14:57
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что у государства-террориста осталось время только до конца весны, пока оно может агрессивно воевать.

Источник: Буданов в интервью USA Today

Прямая речь Буданова: "Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов.

Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияэкономикаБуданов
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"

фото, видеоСостоялся новый обмен пленными: 130 на 90

Буданов в апреле 2022 года участвовал в штурме Русской Лозовой на Харьковщине

Кабмин одобрил принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий

В САП заявили, что непричастны к блокированию счетов Коболева, он - связывает это с "делом о премии"

обновлено от 12:32"Слава Украине!": побратимы из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного

Все новости...
война
ГУР о награде блогеру: К задачам привлекаются люди разных профессий
Спецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы
Пригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России
Последние новости
18:58
В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"
18:50
NYT утверждает, что "Северные потоки" взорвали "оппоненты Путина" - не исключено, что украинцы
18:45
Укрпочта начинает пилотный проект "Почтальоны на электробайках"
18:32
РФ потеряла до 30 тысяч "вагнеровцев" в боях за Бахмут, каждый третий погиб - западная разведка
18:27
ВСУ поразили российскую ПВО "Бук" и отбили атаки в районе Бахмута – Генштаб
18:13
Венгрия обучает военных медиков из Украины – Минобороны
18:13
Минфин продал гособлигаций на 16 миллиардов благодаря спросу банков на бенчмарк-ОВГЗ
18:12
Вакцинированные за границей украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат в "Дие": как это сделать
17:59
Россия потеряла еще 244 оккупанта под Бахмутом, уже ищет резервы – ВСУ
17:50
В Москве загорелось здание главка МВД 
Все новости...