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Россия не будет иметь ресурсов вести агрессивную войну уже через три месяца - Буданов

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 13:57
Россия не будет иметь ресурсов вести агрессивную войну уже через три месяца - Буданов
КИРИЛО БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что у государства-террориста осталось время только до конца весны, пока оно может агрессивно воевать.

Источник: Буданов в интервью USA Today

Прямая речь Буданова: "Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов.

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Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны".

Темы: войнаРосcияэкономикаБуданов
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