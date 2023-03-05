Россия не будет иметь ресурсов вести агрессивную войну уже через три месяца - Буданов
Воскресенье, 5 марта 2023, 13:57
Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что у государства-террориста осталось время только до конца весны, пока оно может агрессивно воевать.
Источник: Буданов в интервью USA Today
Прямая речь Буданова: "Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов.
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Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны".