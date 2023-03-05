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Маруновые береты показали, как уничтожают дронами российскую технику

Роман ПетренкоВоскресенье, 5 марта 2023, 15:42
скриншот

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнародовали видео, как наносят врагу тяжелые потери с помощью дронов.

Источник: 79 ОДШБ

Детали: С помощью дрона маруновые береты из Николаева уничтожают пехоту и бронетехнику противника.

Дословно: "Сначала наша авиаразведка обнаруживает противника, а затем начинает наносить огневое поражение, сбрасывая боеприпасы".

Больше деталей: Они объяснили, что в отношении поражения бронированной техники, то здесь действует другая схема.

Они применяют БПЛА, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику.

После этого враг не сможет ее эвакуировать, отремонтировать и не вернуть в строй.

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Темы: Вооруженные силывойна
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