Маруновые береты показали, как уничтожают дронами российскую технику

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнародовали видео, как наносят врагу тяжелые потери с помощью дронов.

Источник: 79 ОДШБ

Детали: С помощью дрона маруновые береты из Николаева уничтожают пехоту и бронетехнику противника.

Дословно: "Сначала наша авиаразведка обнаруживает противника, а затем начинает наносить огневое поражение, сбрасывая боеприпасы".

Больше деталей: Они объяснили, что в отношении поражения бронированной техники, то здесь действует другая схема.

Они применяют БПЛА, чтобы уничтожить поврежденную, но не уничтоженную технику.

После этого враг не сможет ее эвакуировать, отремонтировать и не вернуть в строй.