В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб
Понедельник, 6 марта 2023, 06:07
Российские оккупанты обустроили в Волновахе Донецкой области базу по восстановлению техники, где заставляют работать студентов местного училища.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В городе Волноваха Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам".
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