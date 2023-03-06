В Волновахе оккупанты заставляют студентов ремонтировать поврежденную технику – Генштаб

Российские оккупанты обустроили в Волновахе Донецкой области базу по восстановлению техники, где заставляют работать студентов местного училища.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В городе Волноваха Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам".

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