Остановить коррупцию: власть призывают открыть реестры и возобновить доступ к информации

Общественность требует открыть реестры и восстановить доступ к публичной информации.

Источник: заявление, обнародованное на сайте движения "Чесно"

Детали: После начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд государственных учреждений скрыли часть публичной информации, в частности в форме открытых данных о своей работе, закрыли госреестры и приостановили информирование о своей работе.

Основным обоснованием этого стали соображения безопасности, хотя анализ показывает, что далеко не для всех данных подходит такое объяснение и их закрывали из других соображений, отмечают активисты.

Такая политика существенно ухудшила прозрачность работы государственных органов и органов местного самоуправления, а граждане потеряли оперативный доступ к открытым данным, которые представляют значительный общественный интерес.

Закрытость госреестров и отсутствие доступа к общественно важным данным приводит к коррупции, отсутствию подотчетности и ответственности и, что самое главное, - к потере доверия к ключевым государственным институтам, отмечают в "Чесно".

В условиях войны это имеет разрушительные последствия, ведь война не стала преградой для коррупции, а закрытость публичной информации создала почву для ее распространения. Об этом свидетельствуют ряд антикоррупционных расследований, появившихся в последнее время, которые разоблачают злоупотребления политиков и чиновников на самом высоком уровне.

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Расследование коррупционных деяний происходит вопреки закрытию данных, через свои источники информации журналистов и журналисток. А тотальная закрытость может создать впечатление в обществе, что эти расследования проводятся в условиях закрытости, что коррупцию может покрывать как парламент, так и руководство правительства, поскольку именно эти органы власти влияют на политики по доступу к данным.

Общественные организации и СМИ неоднократно писали о том, что есть грань между вопросами безопасности и подотчетностью государственных органов и органов местного самоуправления. Ведь война, как и ковид, для части политиков, чиновников, судей стала поводом закрыть данные и блокировать общественный контроль за своей работой. Только в некоторых и четко определенных случаях ограничение доступа к информации может быть оправданным во время войны.

В то же время открытые данные являются эффективной составляющей противостояния агрессору, важным фактором, который не ослабляет, а, наоборот, усиливает и укрепляет работу украинских органов как организационно-управленческих структур.

Именно благодаря открытым данным граждане могут качественно анализировать ситуацию в стране и громадах, вносить оперативные изменения в принятие решений и повысить прозрачность, подотчетность и эффективность государственных органов и органов местного самоуправления даже в условиях военного положения.

Доступ к открытым реестрам и базам данных для частного сектора является критически важным с точки зрения проверки добропорядочности подрядчиков, клиентов, партнеров и потенциальных работников, а следовательно - гарантией безопасности и экономической стабильности как конкретной компании, так и государства в целом, отмечается в обращении.

Кроме того, предприниматели могут активнее участвовать в антикоррупционном мониторинге и контроле действий власти, а также помогать с реализацией санкционной политики в борьбе с государством-террористом.

Открытые данные помогают экономить средства налогоплательщиков, развивать бизнес-среду и предупреждают коррупцию. Поэтому должен быть найден четкий баланс между вопросами национальной безопасности и обороны и вопросом открытости и подотчетности, о чем в частности говорили и на международной конференции в Лугано.

Исходя из вышеизложенного, государство призывают безотлагательно возобновить:

декларирование для контроля доходов политиков и чиновников и сопоставление их уровня жизни с полученными средствами;

отчетность для партий за полученное государственное финансирование;полноту информации о работе народных депутатов на сайте ВРУ и о деятельности парламентских комитетов;

возобновить доступ к Единому реестру юридических лиц и физических лиц предпринимателей и других реестров Министерства юстиции Украины с учетом законных ограничений и обоснованием невозможности обнародования;

усилить контроль за соблюдением Закона "О доступе к публичной информации", поскольку ряд органов власти и органов местного самоуправления злоупотребляют военным положением и не предоставляют информацию гражданам;

возобновить доступ к той части информации в судебном реестре, которая была скрыта вопреки Закону "О доступе к судебным решениям";

реестр арестованных активов, администрируемый АРМА;

аукционы на Prozorro и обнародование соглашений закупок.

начать работу по обнародованию распорядителями публичной информации в форме открытых данных согласно постановлению #835, а в случае невозможности обнародования данных, обнародовать результаты трехсоставного теста с обоснованием невозможности обнародовать данные.

Заявление подписали более 60 организаций и СМИ, включая "Украинскую правду".