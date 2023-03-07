Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Си Цзиньпин обвинил США в "подавлении Китая"

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 05:07
Си Цзиньпин обвинил США в подавлении Китая
Си Цзиньпин. ФОТО Getty Images

Глава Китая Си Цзиньпин выступил с необычно резкой критикой политики США, обвинив Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая".

Источник: заявление Си Цзиньпина на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создаёт беспрецедентно серьёзные вызовы для развития нашей страны".

Реклама:

Детали: WSJ отмечает, что ранее Си Цзиньпин не прибегал к прямой критике США в публичных выступлениях.

"Обвинив Вашингтон в терминах холодной войны", пишет издание, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным китайским медиа.

WSJ считает, что своей критикой Цзиньпин пытается переложить на Запад вину за собственную политику, которая ослабила экономику Китая. В частности, речь идет о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
Все новости...
Реклама: