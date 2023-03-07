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Си Цзиньпин обвинил США в "подавлении Китая"

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 06:07
Си Цзиньпин обвинил США в подавлении Китая
Си Цзиньпин. ФОТО Getty Images

Глава Китая Си Цзиньпин выступил с необычно резкой критикой политики США, обвинив Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая".

Источник: заявление Си Цзиньпина на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое цитирует The Wall Street Journal

Прямая речь: "Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создаёт беспрецедентно серьёзные вызовы для развития нашей страны".

Детали: WSJ отмечает, что ранее Си Цзиньпин не прибегал к прямой критике США в публичных выступлениях.

"Обвинив Вашингтон в терминах холодной войны", пишет издание, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным китайским медиа.

WSJ считает, что своей критикой Цзиньпин пытается переложить на Запад вину за собственную политику, которая ослабила экономику Китая. В частности, речь идет о жестких мерах борьбы с коронавирусом и давлении на технологические компании.

Темы: СШАКитай
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