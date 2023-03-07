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В Луганске оккупанты решили разместить казарму в поликлинике с пациентами – Генштаб

"Украинская правда"Вторник, 7 марта 2023, 06:02
В Луганске оккупанты решили разместить казарму в поликлинике с пациентами – Генштаб
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ВЕДУТ ОГОНЬ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

В оккупированном Луганске российские захватчики намерены разместить свою казарму в городской поликлинике, чтобы использовать пациентов для прикрытия от возможных ударов.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму.

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В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. Руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов по размещению персонала и приема пациентов".

Напомним: На оккупированной Луганщине срочно ставят на воинский учет подростков 2006 года рождения.

Темы: Луганская областьГенштаб
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