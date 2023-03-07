Половина украинцев хотят немедленных решений за коррупцию в Минобороны

Почти половина украинцев выступают за немедленное привлечение к ответственности людей, причастных к коррупции в Министерстве обороны, в то же время столько же считают, что необходимо проводить более тщательное и длительное расследование.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 февраля

Дословно КМИС: "В обществе идет дискуссия относительно Министерства обороны... Вопрос поляризовал украинцев: 46% считают, что лучше тщательно и дольше расследовать, и столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения за малейшее подозрение в коррупции".

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Детали: Социологи отмечают, что задавали такой вопрос украинцам после скандала с возможной коррупцией в Минобороны, который всколыхнул страну в начале 2023 года.

Сейчас одна половина украинцев убеждена, что нужно немедленно отстранять от должностей и привлекать к ответственности всех за малейшее подозрение в коррупции, потому что это особенно важно во время войны.

Другие считают, что это будет провоцировать нестабильность внутри Министерства обороны и негативно повлияет на обороноспособность страны и получение оружия от Запада, поэтому лучше тщательно, хоть и дольше, расследовать такие подозрения.

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Исследование проходило 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

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