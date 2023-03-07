Половина украинцев хотят немедленных решений за коррупцию в Минобороны
Почти половина украинцев выступают за немедленное привлечение к ответственности людей, причастных к коррупции в Министерстве обороны, в то же время столько же считают, что необходимо проводить более тщательное и длительное расследование.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 февраля
Дословно КМИС: "В обществе идет дискуссия относительно Министерства обороны... Вопрос поляризовал украинцев: 46% считают, что лучше тщательно и дольше расследовать, и столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения за малейшее подозрение в коррупции".
Детали: Социологи отмечают, что задавали такой вопрос украинцам после скандала с возможной коррупцией в Минобороны, который всколыхнул страну в начале 2023 года.
Сейчас одна половина украинцев убеждена, что нужно немедленно отстранять от должностей и привлекать к ответственности всех за малейшее подозрение в коррупции, потому что это особенно важно во время войны.
Другие считают, что это будет провоцировать нестабильность внутри Министерства обороны и негативно повлияет на обороноспособность страны и получение оружия от Запада, поэтому лучше тщательно, хоть и дольше, расследовать такие подозрения.
Исследование проходило 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.
В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
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Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ. Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
- В конце февраля Министерство обороны опубликовало обновленные договора по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов сократили, а цены на продукты снизились. В частности, яйца будут стоить – 8-9 гривен.