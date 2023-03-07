Разведка Британии: оборона Бахмута продолжает истощать силы обеих сторон

Украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник.

В выходные украинские силы, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих российских продвижений на север города, говорится в сводке.

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Российский удар в районе 2 марта разрушил мост на единственной асфальтовой дороге снабжения в Бахмут, которая все еще находится под контролем Украины. Болотные условия, вероятно, препятствуют усилиям украинских сил по пополнению запасов, в то время как они все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог.

В то же время, публичные разногласия между группой "Вагнера" и Министерством обороны России по распределению боеприпасов подчеркивают сложность обеспечения высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимого для продвижения вперед в соответствии с их нынешней тактикой.

Как сообщалось, разведка НАТО оценивает потери российской стороны в боях за Бахмут как в пять раз превышающие украинские.

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Генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр считает, что город Бахмут не падет в ближайшее время.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет скорее символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.