МИД о выпадах Лукашенко в отношении Зеленского: Акт бессилия
В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в причастности к событиям на аэродроме "Мачулище", а заявления Лукашенко в отношении президента Украины в МИД назвали "актом бессилия".
Источник: представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко в Facebook
Прямая речь: "Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулище".
Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России...
Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа".
Детали: Николенко призвал искать угрозу не в Украине, а в России, которая всевозможными способами "пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета".
Что было раньше: Лукашенко заявил, что Украина подготовила "терорриста", а беларусы провели блестящую операцию и "за каких-то 4-5 дней" смогли установить всех его пособников и задержать тех, кто в Беларуси.
От также считает, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а украинского президента Владимира Зеленского он назвал за это "гнидой".
По его словам, в Беларуси задержали более 20 человек, которые якобы причастны к взрыву самолета А-50 на военном аэродроме "Мачулище".
Предыстория:
- 26 февраля на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси раздались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- После взрыва пул самопровозглашенного президента Беларуси утверждал, что с самолетом А-50 все в порядке и публиковали якобы "свежие видео", однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.