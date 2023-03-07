МИД о выпадах Лукашенко в отношении Зеленского: Акт бессилия

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в причастности к событиям на аэродроме "Мачулище", а заявления Лукашенко в отношении президента Украины в МИД назвали "актом бессилия".

Источник: представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулище".

Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России...

Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа".

Детали: Николенко призвал искать угрозу не в Украине, а в России, которая всевозможными способами "пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета".

Что было раньше: Лукашенко заявил, что Украина подготовила "терорриста", а беларусы провели блестящую операцию и "за каких-то 4-5 дней" смогли установить всех его пособников и задержать тех, кто в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

От также считает, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а украинского президента Владимира Зеленского он назвал за это "гнидой".

По его словам, в Беларуси задержали более 20 человек, которые якобы причастны к взрыву самолета А-50 на военном аэродроме "Мачулище".

Предыстория: