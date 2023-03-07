Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД о выпадах Лукашенко в отношении Зеленского: Акт бессилия

Алена МазуренкоВторник, 7 марта 2023, 17:03
МИД о выпадах Лукашенко в отношении Зеленского: Акт бессилия
ОЛЕГ НИКОЛЕНКО, ФОТО МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли обвинения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в причастности к событиям на аэродроме "Мачулище", а заявления Лукашенко в отношении президента Украины в МИД назвали "актом бессилия".

Источник: представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулище".

Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России...

Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа".

Детали: Николенко призвал искать угрозу не в Украине, а в России, которая всевозможными способами "пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета".

Что было раньше: Лукашенко заявил, что Украина подготовила "терорриста", а беларусы провели блестящую операцию и "за каких-то 4-5 дней" смогли установить всех его пособников и задержать тех, кто в Беларуси.

ВИДЕО ДНЯ

От также считает, что "диверсией" в отношении радиолокационного самолета А-50 на аэродроме Мачулище Украина бросила вызов Беларуси, а украинского президента Владимира Зеленского он назвал за это "гнидой"

По его словам, в Беларуси задержали более 20 человек, которые якобы причастны к взрыву самолета А-50 на военном аэродроме "Мачулище".

Предыстория: 

  • 26 февраля на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси раздались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
  • После взрыва пул самопровозглашенного президента Беларуси утверждал, что с самолетом А-50 все в порядке и публиковали якобы "свежие видео", однако мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог. 
    хотя мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что российский самолет улетел на ремонт в Таганрог.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия сейчас не может производить радиолокационные самолеты А-50, один из которых вероятно повредили в белорусском аэропорту в Мачулищах.

Темы: ЗеленскийЛукашенкоМИДвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Путин собирается вести войну против Украины годами – разведка США

Все новости...
Зеленский
В бою под Бахмутом погиб Герой Украины "Да Винчи"
Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что "вызов брошен" 
"Слуга народа" будет инициировать присвоение расстрелянному военному звания Героя Украины
Последние новости
23:09
После обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством
22:52
В ЕС надеются, что Косово и Сербия достигнут окончательного соглашения 18 марта
22:42
фотоНемецкий Spiegel показал яхту, которую считают связанной со взрывами на "Северных потоках"
22:25
Администрация Байдена предложила отдельное финансирование для Украины в бюджете на 2024 год
22:12
В Италии приговорили к 30 годам заключения офицера ВМС, шпионившего в пользу РФ
21:39
В Грузии задержали бойца, который воевал в Украине против россиян
21:34
фотоCNN раскрыла детали тайных переговоров, которые остановили штурм "Азовстали"
21:31
Экономические новости 9 марта: последствия ракетной атаки РФ, Фридман и Авен хотят отмены санкций ЕС
21:30
В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов
21:28
Фридман и Авен планируют продать доли в Альфа-банке: хотят выйти из-под санкций – FT
Все новости...