В США намекнули на возможные санкции против Грузии из-за противоречивого закона об "иноагентах"

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон имеет инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека - так он прокомментировал возможность наложения санкций против причастных к противоречивому закону об "иноагентах" в Грузии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Прайс сказал на брифинге во вторник.

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека", - подчеркнул представитель Госдепа.

Реклама:

Он добавил, что США будут внимательно следить за ситуацией в Грузии, которая их "очень беспокоит", и призывают Тбилиси гарантировать право на мирные протесты.

"Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к грузинскому народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", - прокомментировал он.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

ВИДЕО ДНЯ

Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

Смотрите также: Иноагенты, проблема Саакашвили и санкции - Грузия у точки невозврата в отношениях с Западом