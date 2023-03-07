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В США намекнули на возможные санкции против Грузии из-за противоречивого закона об "иноагентах"

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 22:13

Представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон имеет инструменты для привлечения к ответственности за нарушение прав человека - так он прокомментировал возможность наложения санкций против причастных к противоречивому закону об "иноагентах" в Грузии.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Прайс сказал на брифинге во вторник.

"У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в противном случае считалось бы общечеловеческим правом человека", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Он добавил, что США будут внимательно следить за ситуацией в Грузии, которая их "очень беспокоит", и призывают Тбилиси гарантировать право на мирные протесты.

"Мы очень надеемся, что грузинское правительство прислушается к грузинскому народу, который сейчас четко заявляет свою позицию. И мы сейчас видим, как некоторые из этих голосов заглушаются слезоточивым газом, усилиями по подавлению тех, кто пытается воспользоваться своим правом на свободу мирных собраний", - прокомментировал он.

Напомним, вечером 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследует российское законодательство об "иноагентах". Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. Обсуждение началось в отсутствие большинства оппозиционных депутатов.

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Посольство США назвало эти события "черным днем для грузинской демократии". В грузинской столице Тбилиси продолжаются протесты возле парламента, их участники применили против правоохранителей коктейль Молотова. Спецназовцы в свою очередь применили перцовый газ и водометы.

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Темы: СШАГрузиясанкции
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