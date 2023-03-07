Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 23:57

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаевской области.

Об этом Замазеева сообщила на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам чиновницы, речь идет о восстановлении в Николаевской области жилья и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

"Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь Николаев имеет мощные заводы, а Дания - современные технологии производства", - отметила она.

Кроме того, председатель Николаевского облсовета и посол Дании обсудили идею создания в Николаеве датского квартала или парка.

В рамках мероприятий послевоенного восстановления Украины Дания взяла на себя ответственность за восстановление Николаева.

Министерство иностранных дел страны ранее выделило 119,5 миллиона датских крон (16 миллионов евро) на подготовку к зиме в Николаеве и Кременчуге, сосредоточившись на ремонте зданий и аварийном ремонте систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения.

ВИДЕО ДНЯ

После этого в декабре 2022 года был одобрен пакет помощи для Украины в размере 265,6 миллиона евро, из которых 75 миллионов евро направлены на гуманитарную поддержку, а 190,6 миллиона евро - на решение критически важных для Украины приоритетов в энергетическом секторе.

Темы: ДанияНиколаевская областьмеждународные отношения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ

В Грузии на акции протеста оппозиция требует отставки правительства и досрочных выборов

Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

МВД Грузии заявляет, что отпустило часть задержанных на протестах

Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену

Организаторы Оскара во второй раз отклонили заявку на выступление Зеленского

Все новости...
Дания
19 гаубиц Caesar от Дании уже в Украине
Новый министр обороны Дании ушел на больничный, чтобы "отключиться" от дел
Зеленский рассказал о своей поездке в Николаев и Одессу с премьером Дании
Последние новости
05:29
Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая
04:34
Сенаторы США хотят запретить импорт российского урана
03:52
Пригожин говорит, что его отключили от спецсвязи, чтобы не просил боеприпасы
03:13
Сумщина: россияне обстреляли из артиллерии 3 громады
02:35
СБУ задержала экс-директора "Антонова", суд арестовал его на 2 месяца – СМИ
01:31
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
00:50
обновлено от 23:56В Гамбурге произошла стрельба: есть погибшие
00:25
Целенаправленные удары РФ по гражданскому населению являются военным преступлением – глава Еврокомиссии
00:16
обновленоПосле обстрела россиян в Запорожье начались проблемы с электричеством
23:56
Первые украинские капелланы проходят обучение и военную подготовку
Все новости...