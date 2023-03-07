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Дания и Николаевская область заключили меморандум о восстановлении

"Европейская правда"Вторник, 7 марта 2023, 22:57

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаевской области.

Об этом Замазеева сообщила на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

По словам чиновницы, речь идет о восстановлении в Николаевской области жилья и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

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"Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь Николаев имеет мощные заводы, а Дания - современные технологии производства", - отметила она.

Кроме того, председатель Николаевского облсовета и посол Дании обсудили идею создания в Николаеве датского квартала или парка.

В рамках мероприятий послевоенного восстановления Украины Дания взяла на себя ответственность за восстановление Николаева.

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Министерство иностранных дел страны ранее выделило 119,5 миллиона датских крон (16 миллионов евро) на подготовку к зиме в Николаеве и Кременчуге, сосредоточившись на ремонте зданий и аварийном ремонте систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения.

После этого в декабре 2022 года был одобрен пакет помощи для Украины в размере 265,6 миллиона евро, из которых 75 миллионов евро направлены на гуманитарную поддержку, а 190,6 миллиона евро - на решение критически важных для Украины приоритетов в энергетическом секторе.

Темы: ДанияНиколаевская областьмеждународные отношения
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