Силы обороны за сутки отбили более сотни атак врага – сводка

За минувшие сутки украинские защитник отбили более 100 вражеских атак на 5 направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области".

Детали: За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 100 атак противника на указанных направлениях.

В то же время захватчики нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов, враг использовал 1 БпЛА типа "Шахед-136", который был сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также за прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариково, Белополье, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское - Сумской и районов 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Зеленое, Устиновка, Анискино, Шевяковка, Двуречная и Западное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спирное, Выемка, Невское и Федоровка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголевка, Двуречная, Гряниковка и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Диброва - Луганской и Терны, Ямполь, Раздоловка и Федоровка в Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении противник, хоть и понес значительные потери, и дальше штурмует город Бахмут.

Также вел безуспешные наступательные действия наступление в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клищеевка. За минувшие сутки, только у Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только возле Марьинки враг совершил более 20 атак. Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривне, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".