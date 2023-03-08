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Паспортизация, партийность, фильтрация: как оккупанты готовят "выборы" на Херсонщине

Елена РощинаСреда, 8 марта 2023, 14:05

На оккупированной части Херсонской области россияне надеются 10 сентября 2023 года провести выборы в Государственную думу РФ, склоняют местных жителей получать российские паспорта и вступать в ряды "Единой России", а также усиливают фильтрацию. 

Источник: проект "Радио Свобода" "Новости Приазовья"

Детали: В партии "Единая Россия" 28 февраля заявили, что якобы приняли в свои ряды более тысячи жителей Херсонской области. Заместитель главы фракции в Госдуме РФ Игорь Кастюкевич сказал, что пока не все из этих людей имеют российские паспорта. По его словам, "Единая Россия" формирует на захваченной части Херсонщины команду "единомышленников".

Ранее глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявляла, что на оккупированных территориях Украины планируются выборы 10 сентября 2023 года. Этот день в России определен как единый день голосования. Матвиенко заверила, что подготовка к выборам в захваченных регионах уже идет. 

Назначенный Россией "исполняющий обязанности губернатора" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо 7 марта заявил, что "регион начинает подготовку к выборам" – и избирательную кампанию проведут во всей Херсонской области, включая правобережье.  

Так называемую "избирательную комиссию" возглавила Марина Захарова, которая также была причастна к проведению российского псевдореферендума на Херсонщине. 

Между тем законный первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в комментарии "Новостям Приазовья" рассказал, что сейчас на оккупированной части Херсонщины российская избирательная кампания незаметна, но продолжается фильтрация и паспортизация.

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Прямая речь Соболевского: "Мы наблюдаем усиление фильтрационных мероприятий на левобережной Херсонщине. Это и увеличение количества блокпостов и усиление патрулирования, и постоянные обыски в наших общинах. 

Кроме того, давление есть на принудительную паспортизацию, потому что там она на самом деле провальная. Потому что люди не хотят этих кровавых паспортов, но там действительно люди запуганы и, находясь под таким психологическим давлением, некоторые из них соглашаются на получение. Но так, чтобы они готовились к выборам, этого мы пока не видим.

Россия также существует в параллельной реальности – и для того, чтобы поддерживать эту реальность, возможно они действительно могут попытаться провести там не могу сказать выборы, но какое-то шоу провести. Показать, что там якобы созданы избирательные участки, которых фактически не было и во время проведения референдума и кто-то за кого-то там будет голосовать. 

Но я могу себе представить, что это будет за шоу и как это будет происходить. Опять пройдут автоматчики по домам и не будет там возможности людям сделать волеизъявление и потом они нарисуют любые результаты, какие им нужны".

Детали: Соболевский также сомневается, что в партию "Единая Россия" вступили более тысячи жителей Херсонской области.

"Я все-таки надеюсь, что у нас значительно меньшее количество коллаборантов, которые там предали, которые могли бы теоретически пойти и вступить в эту "Единую Россию". Поэтому есть большие сомнения относительно этой цифры", – сказал чиновник.

"Я могу сказать, что у нас они говорили в Херсоне на каждом шагу, что "Россия здесь навсегда", мы видим чем все заканчивается. Это только вопрос времени – освобождение всех наших территорий и освобождение всех наших людей", – добавил Соболевский.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcиявиборы
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