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Парламент Швейцарии не поддержал реэкспорт боеприпасов в Украину

"Европейская правда"Среда, 8 марта 2023, 20:17

Передача швейцарских танковых боеприпасов в Украину по требованию Берлина должна оставаться под запретом.

Соответствующее решение поддержал Национальный совет - нижняя палата парламента Швейцарии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Вслед за Советом кантонов, верхней палатой парламента, Национальный совет также отклонил предложение об ослаблении запрета на реэкспорт боеприпасов.

Германия и другие страны безуспешно пытались получить разрешение на передачу швейцарских боеприпасов Украине.

Учитывая такие отказы, покупателям придется хорошо подумать о том, где они будут покупать боеприпасы в будущем, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Германия также попросила выкупить у Швейцарии законсервированные танки Leopard вместо тех, которые поставляются в Украину. Для этого парламент должен официально "расконсервировать" их, но пока нет никаких признаков согласия по этому вопросу.

Ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна по-прежнему выступает против экспорта оружия в охваченную войной Украину.

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Темы: ШвейцарияУкраина
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