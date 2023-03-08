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Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів в Україну

"Європейська правда"Середа, 8 березня 2023, 20:17

Передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.

Відповідне рішення підтримала Національна рада – нижня палата парламенту Швейцарії, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Слідом за Радою кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.

Німеччина та інші країни безуспішно намагалися отримати дозвіл на передачу швейцарських боєприпасів Україні. З огляду на такі відмови, покупцям доведеться добре подумати про те, де вони купуватимуть боєприпаси в майбутньому, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Німеччина також попросила викупити у Швейцарії законсервовані танки Leopard замість тих, які постачаються в Україну. Для цього парламент мав би офіційно "розконсервувати" їх, але поки що немає жодних ознак згоди з цього питання.

Раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.

Теми: ШвейцаріяУкраїна
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