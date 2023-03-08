Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів в Україну

Передача швейцарських танкових боєприпасів в Україну на вимогу Берліна має залишатися під забороною.

Відповідне рішення підтримала Національна рада – нижня палата парламенту Швейцарії, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Слідом за Радою кантонів, верхньою палатою парламенту, Національна рада також відхилила пропозицію щодо послаблення заборони на реекспорт боєприпасів.

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Німеччина та інші країни безуспішно намагалися отримати дозвіл на передачу швейцарських боєприпасів Україні. З огляду на такі відмови, покупцям доведеться добре подумати про те, де вони купуватимуть боєприпаси в майбутньому, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Німеччина також попросила викупити у Швейцарії законсервовані танки Leopard замість тих, які постачаються в Україну. Для цього парламент мав би офіційно "розконсервувати" їх, але поки що немає жодних ознак згоди з цього питання.

Раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.