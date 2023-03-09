На Львовщине 5 погибших в результате ночной атаки россиян
Пять человек погибли во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта.
Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram, Золочевский городской голова Игорь Грынькив в эфире национального марафона новостей
Прямая речь Козицкого: "В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, его уже потушили.
На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и двое женщин".
Обновлено: В 9:20 Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти. Спасатели под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения.
Детали: Глава ОВА отметил, что в момент падения ракеты погибшие находились у себя дома.
По словам Козицкого, пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Золочевский городской голова Игорь Гринькив сообщил, что трагедия произошла в селе Великая Ольшаница.
Прямая речь Гринькива: "Ракета упала на 2 жилых дома. Полностью снесены дома, полностью уничтожены. С 4 утра работают спасатели, жители, полиция. Недавно нашли тела 4 погибших. Пятого жителя ищут еще сейчас спасатели под завалами".
Чотири людини загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. Відео з Telegram Козицького pic.twitter.com/BrhUcoa7sM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2023
Предыстория:
- Ночью 9 марта власти объявили воздушную тревогу во всех областях Украины.
- В Одесской области во время ракетного обстрела было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В Киевской области работала ПВО. В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие. На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые. По Харькову и области армия РФ нанесла около 15 ударов.
- Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.