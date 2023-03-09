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На Львовщине 5 погибших в результате ночной атаки россиян

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 08:25
На Львовщине 5 погибших в результате ночной атаки россиян
Последствия российского удара по Львовщине. Фото ГСЧС

Пять человек погибли во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта.

Источник: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram, Золочевский городской голова Игорь Грынькив в эфире национального марафона новостей 

Прямая речь Козицкого: "В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар, его уже потушили.

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На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и двое женщин". 

Обновлено: В 9:20 Козицкий сообщил, что количество погибших возросло до пяти. Спасатели под завалами обнаружили тело еще одного мужчины – 1963 года рождения.

 
Фото ГСЧС

Детали: Глава ОВА отметил, что в момент падения ракеты погибшие находились у себя дома.

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Фото ГСЧС

По словам Козицкого, пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. 

 
фото ГСЧС

Золочевский городской голова Игорь Гринькив сообщил, что трагедия произошла в селе Великая Ольшаница. 

 
Фото ГСЧС

Прямая речь Гринькива: "Ракета упала на 2 жилых дома. Полностью снесены дома, полностью уничтожены. С 4 утра работают спасатели, жители, полиция. Недавно нашли тела 4 погибших. Пятого жителя ищут еще сейчас спасатели под завалами".

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Темы: Львовщинавойнажертвы
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