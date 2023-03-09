Россияне на Ивано-Франковщине попали в энергообъект – глава ОГА
Четверг, 9 марта 2023, 10:06
В Ивано-Франковской области российская ракета попала в энергетический объект.
Источник: видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram
Прямая речь Онищук: "Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских оккупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте".
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Детали: Других подробностей глава ОГА не предоставила. В то же время она отметила, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Предыстория:
- Ночью 9 марта власти объявили воздушную тревогу во всех областях Украины.
- В Одесской области во время ракетного обстрела было попадание в объект энергетической инфраструктуры. В Киевской области работала ПВО. В Киеве во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие. На Днепропетровщине из-за вражеской атаки есть погибший и раненые. По Харькову и области армия РФ нанесла около 15 ударов.
- Во Львовской области в результате массированной атаки россиян ночью и утром 9 марта погибли пять человек.
- Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это грозит аварией с радиационными последствиями для всего мира.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.
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