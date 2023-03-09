Россияне на Ивано-Франковщине попали в энергообъект – глава ОГА

В Ивано-Франковской области российская ракета попала в энергетический объект.

Источник: видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских оккупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте".

Детали: Других подробностей глава ОГА не предоставила. В то же время она отметила, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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