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Россияне на Ивано-Франковщине попали в энергообъект – глава ОГА

Ирина БалачукЧетверг, 9 марта 2023, 11:06
Россияне на Ивано-Франковщине попали в энергообъект – глава ОГА
Запуск ракеты. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В Ивано-Франковской области российская ракета попала в энергетический объект.

Источник: видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских оккупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте".

Детали: Других подробностей глава ОГА не предоставила. В то же время она отметила, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Предыстория:

Темы: Ивано-Франковская областьвойнаэнергетика
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