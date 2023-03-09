В Словении провалили голосование за признание России спонсором терроризма

Комитет парламента Словении по вопросам внешней политики отклонил предложение оппозиционной Демократической партии по резолюции, которая бы признала Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Демократы, которые внесли это предложение, утверждали, что, приняв резолюцию, Словения осудит нападения России на украинских гражданских лиц, гражданские здания и ключевые объекты энергетической инфраструктуры.

"Мы продемонстрируем нашу поддержку украинскому народу, который проявляет невероятное мужество, защищая свою родину и борясь за универсальные ценности свободы и демократии, и в то же время осудим российское вторжение", - заявили они.

Но в правящей коалиции еще до голосования в комитете выступили против, а министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что любая инициатива внести Россию в перечень стран-спонсоров терроризма будет "равносильна наказанию всего русского народа".

Зато парламентский комитет единогласно поддержал заявление с осуждением российской войны в Украине и призывами продолжать оказывать помощь Киеву и выступать за "всеобъемлющий, справедливый и длительный мир".

МИД Словении отдельно пояснил, что ни в европейском, ни в словенском законодательстве не существует категории или списка стран, поддерживающих терроризм. Соответствующие резолюции приняли только семь стран-членов ЕС, и даже в США, где есть юридические основания объявлять государства спонсорами терроризма, Россия не входит в этот перечень.

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Оппозиция назвала заявление МИД "вялым", а депутат-демократ и бывший министр иностранных дел Словении Анже Логар заявил, что дипломатическое давление на Россию должно быть усилено так же, как и санкции.

Напомним, Европарламент еще в ноябре 2022 года поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В том же месяце Парламентская ассамблея НАТО признала Российскую Федерацию и ее режим государством-террористом.