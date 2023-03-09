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Орбан допустил пересмотр отношений Венгрии с Россией

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 15:56

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг допустил, что стране, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg, Орбан заявил на экономическом форуме в Будапеште.

По словам венгерского премьера, поддержание связей с Москвой, особенно в энергетическом плане, в интересах Будапешта, но по завершении войны в Украине отношения РФ и Европы могут так и не восстановиться, и Венгрия будет вынуждена к этому приспосабливаться.

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"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко не реалистично. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - пояснил Орбан.

Премьера Венгрии неоднократно критиковали в Европейском Союзе и НАТО за поддержку тесных связей с Россией после решения российского президента Владимира Путина вторгнуться в Украину, а также за сопротивление санкциям ЕС и поставкам оружия в Украину.

Лишь недавно Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и "советует всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров".

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В то же время, отмечает Bloomberg, непонятно, означают ли последние заявления венгерского премьера изменение политики в отношении РФ. Аналогичные мысли он высказывал и после четвертой подряд победы на выборах в 2022 году.

Темы: ОрбанВенгрияРосcия
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