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Орбан допустив перегляд відносин Угорщини з Росією

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 15:56

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер допустив, що країні, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg, Орбан заявив на економічному форумі в Будапешті.

За словами угорського прем’єра, підтримання зв’язків з Москвою, особливо в енергетичному плані, в інтересах Будапешта, але по завершенні війни в Україні відносини РФ і Європи можуть так і не відновитись, і Угорщина буде змушена до цього пристосовуватись.

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"Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реалістично. Ось чому зовнішня і економічна політика Угорщини повинна добре подумати про те, які відносини ми можемо встановити і підтримувати з Росією в найближчі 10-15 років", – пояснив Орбан.

Прем’єра Угорщини неодноразово критикували в Європейському Союзі й НАТО через підтримку тісних зв’язків із Росією після рішення російського президента Владіміра Путіна вторгнутись в Україну, а також за спротив санкціям ЄС і постачанню зброї в Україну.

Лише нещодавно Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів".

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Водночас, зауважує Bloomberg, незрозуміло, чи означають останні заяви угорського прем’єра зміну політики щодо РФ. Аналогічні думки він висловлював і після четвертої поспіль перемоги на виборах у 2022 році.

Теми: ОрбанУгорщинаРосія
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