Залужный показал работу британской пушки на поле боя

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео уничтожения вражеской техники с помощью британской пушки L119.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119.

Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" (советский станковый противотанковый гранатомет - ред.) вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек"".

Что предшествовало: В июле 2022 года сообщалось, что Великобритания пришлет Украине более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм.

В августе десантники уже показывали работу британских 105-мм гаубиц L119. Они также объясняли преимущества этого оружия: немаловажным фактором является его скорострельность и мобильность, а от этого в реалиях современного боя зависит живучесть артиллерийских систем и их расчетов.