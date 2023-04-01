Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный показал работу британской пушки на поле боя

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 17:15
Залужный показал работу британской пушки на поле боя
скриншот видео Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео уничтожения вражеской техники с помощью британской пушки L119.

Источник: Залужный в Telegram

Реклама:

Дословно: "Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119.

Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" (советский станковый противотанковый гранатомет - ред.) вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек"".

Что предшествовало: В июле 2022 года сообщалось, что Великобритания пришлет Украине более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм.

ВИДЕО ДНЯ

В августе десантники уже показывали работу британских 105-мм гаубиц L119. Они также объясняли преимущества этого оружия: немаловажным фактором является его скорострельность и мобильность, а от этого в реалиях современного боя зависит живучесть артиллерийских систем и их расчетов.

Темы: Залужныйоружиепомощь УкраинеВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Залужный
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
На "Слава Украине" весь мир отвечает: "Героям слава": Зеленский и Залужный поздравили с Днем Независимости
Залужный показал поднятый над Работино флаг Украины
Последние новости
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
Все новости...
Реклама: