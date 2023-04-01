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Залужный показал работу британской пушки на поле боя

Катерина ТищенкоСуббота, 1 апреля 2023, 17:15
Залужный показал работу британской пушки на поле боя
скриншот видео Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео уничтожения вражеской техники с помощью британской пушки L119.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119.

Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" (советский станковый противотанковый гранатомет - ред.) вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Василек"".

Что предшествовало: В июле 2022 года сообщалось, что Великобритания пришлет Украине более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм.

В августе десантники уже показывали работу британских 105-мм гаубиц L119. Они также объясняли преимущества этого оружия: немаловажным фактором является его скорострельность и мобильность, а от этого в реалиях современного боя зависит живучесть артиллерийских систем и их расчетов.

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Темы: Залужныйоружиепомощь УкраинеВеликобритания
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