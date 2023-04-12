Резников об "утечке" документов США: Даже то, что было правдой, уже не актуально
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что набор секретных документов Пентагона, которые якобы с утечкой попали в Интернет, является смесью правды и неправды.
Источник: Sky News
Детали: Выступая в Мадриде, Резников заявил, что хранилище якобы секретных американских военных документов, которые стали обсуждать в соцсетях и СМИ, содержит смесь правдивой и ложной информации.
Министр также сказал, что любая информация, которая была правдивой в этих файлах, больше не является актуальной.
Резников считает утечку информации информационной операцией, направленной в пользу России и ее союзников.
Алексей Резников находится в испанской столице на саммите со своей коллегой Маргаритой Роблес.
I had the honor of meeting with my 🇪🇦 colleague Margarita Robles @Defensagob.
We greatly appreciate Spain's security assistance.
Ukraine is open to the formation of joint ventures in its military industrial complex. It will be a win-win for both of our countries.
🇺🇦🤝🇪🇦 pic.twitter.com/PiK9d6cJTl— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 12, 2023ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 7 апреля издание "The New York Times" со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о сливе данных: в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные военные документы, которые детализируют планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. В СМИ появляются упоминания и о все новых и новых документах.
- Расследователи "Bellingcat" установили, что секретные данные были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.
- Журналисты "Associated Press" пообщались с пользователями платформы Discord и узнали, что секретные документы якобы распространял пользователь с никнеймом "Лукка", который может быть "ребенком".
- Министерство обороны Великобритании предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.
- Из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы и это задерживает ее контрнаступление, сообщили СМИ.
- Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, а Государственный департамент США заявил, что инцидент с публикацией секретных документов не повлияет на поддержку Украины в войне с Россией.
- По данным СМИ, утечка секретных документов вызвала кризис в отношениях между США и союзниками.
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