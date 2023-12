Резников об "утечке" документов США: Даже то, что было правдой, уже не актуально

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что набор секретных документов Пентагона, которые якобы с утечкой попали в Интернет, является смесью правды и неправды.

Источник: Sky News

Детали: Выступая в Мадриде, Резников заявил, что хранилище якобы секретных американских военных документов, которые стали обсуждать в соцсетях и СМИ, содержит смесь правдивой и ложной информации.

Министр также сказал, что любая информация, которая была правдивой в этих файлах, больше не является актуальной.

Резников считает утечку информации информационной операцией, направленной в пользу России и ее союзников.

Алексей Резников находится в испанской столице на саммите со своей коллегой Маргаритой Роблес.

I had the honor of meeting with my 🇪🇦 colleague Margarita Robles @Defensagob.

We greatly appreciate Spain's security assistance.

Ukraine is open to the formation of joint ventures in its military industrial complex. It will be a win-win for both of our countries.

🇺🇦🤝🇪🇦 pic.twitter.com/PiK9d6cJTl