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Резников об "утечке" документов США: Даже то, что было правдой, уже не актуально

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 21:08
Резников об утечке документов США: Даже то, что было правдой, уже не актуально
Алексей Резников, фото AFP via Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что набор секретных документов Пентагона, которые якобы с утечкой попали в Интернет, является смесью правды и неправды. 

Источник: Sky News

Детали: Выступая в Мадриде, Резников заявил, что хранилище якобы секретных американских военных документов, которые стали обсуждать в соцсетях и СМИ, содержит смесь правдивой и ложной информации.

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Министр также сказал, что любая информация, которая была правдивой в этих файлах, больше не является актуальной.

Резников считает утечку информации информационной операцией, направленной в пользу России и ее союзников.

Алексей Резников находится в испанской столице на саммите со своей коллегой Маргаритой Роблес.

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Темы: РезниковСШАвойнаутечка
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