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Оккупанты создают фейковые суды для депортации украинцев в отдаленные регионы РФ – сопротивление

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 апреля 2023, 04:24
Оккупанты создают фейковые суды для депортации украинцев в отдаленные регионы РФ – сопротивление
иллюстративное фото депортированных в РФ, росСМИ

С оккупированных территорий захватчики будут депортировать украинцев в отдаленные районы России по решению фейковых судов.

Источник: Центр национального сопротивления в Facebook

Дословно: "На неделе оккупационная администрация временно оккупированных территорий заявила о создании фейковых судов, которые фактически необходимы для имитации судебного поля.

Каждое решение такого суда является юридически ничтожным и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. Так, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм".

Детали: В центре отмечают, что практика из Крыма свидетельствует, что "отбывать наказание суд отправляет в отдаленные районы РФ, то есть фактически украинцев будут отправлять в ссылку".

Сопротивление добавляет, что эти так называемые суды будут "легализовать" мародерство на ВОТ.

Темы: оккупациядепортация Росcия
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