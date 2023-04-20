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Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

"Европейская правда"Четверг, 20 апреля 2023, 18:44
Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС
скриншот

Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, став его 36-й участницей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений профильного еврокомиссара Янез Ленарчич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Посол ЕС рассказал, что меморандум о присоединении Украины к механизму подписали со стороны ЕС Янез Ленарчич, со стороны Украины – министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"Поздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, работающих над общей целью – помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что мы сильнее вместе", – отметил еврокомиссар.

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"Через механизм в Украину с 2022 года поступили тысячи тонн гуманитарной помощи, теперь Украина также имеет место за этим столом", – прокомментировал Матти Маасикас.

Механизм гражданской защиты Европейского Союза называют крупнейшей в мире системой скоординированного оказания международной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. В нее входят страны Евросоюза и 9 близких партнеров ЕС (Норвегия, Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина).

"Дорожную карту" для присоединения к Механизму Украина получила в октябре 2022 года.

Темы: УкраинаЕС
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