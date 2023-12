Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС

Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, став его 36-й участницей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений профильного еврокомиссара Янез Ленарчич и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Посол ЕС рассказал, что меморандум о присоединении Украины к механизму подписали со стороны ЕС Янез Ленарчич, со стороны Украины – министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Реклама:

I congratulate #Ukraine on its accession to the #EUCivilProtectionMechanism!



The 🇪🇺 civil protection now forms a team of 36 countries, working towards one common goal – to help people in need wherever they are. Because we are stronger together.



Welcome 🇺🇦! pic.twitter.com/LDmode6Aut