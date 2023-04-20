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Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

"Європейська правда"Четвер, 20 квітня 2023, 18:44
Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС
скриншот

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янез Ленарчич та посла ЄС в Україні Матті Маасікаса. 

Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янез Ленарчич, з боку України – міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою – допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", – зазначив єврокомісар. 

"Через механізм до України з 2022 року надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги, тепер Україна також має місце за цим столом", – прокоментував Матті Маасікас.

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Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна). 

"Дорожню карту" для приєднання до Механізму Україна отримала у жовтні 2022 року

Теми: УкраїнаЄС
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