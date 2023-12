Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янез Ленарчич та посла ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янез Ленарчич, з боку України – міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою – допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", – зазначив єврокомісар.

