Трюдо и глава Еврокомиссии обсудили дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи говорили о дальнейшей поддержке Украины и ее граждан.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь Трюдо: "Во время визита в Канаду в прошлом месяце мы говорили с Урсулой фон дер Ляйен о поддержке Украины и ее народа. Мы продолжили этот разговор вчера, наши взгляды до сих пор совпадают. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать украинский народ необходимой поддержкой".

Durant la visite de la présidente @vonderLeyen au Canada le mois dernier, on a parlé du soutien à l’Ukraine et à son peuple. On a continué ces discussions hier, et on est sur la même longueur d’onde. On va continuer de veiller à ce que les Ukrainiens aient le soutien nécessaire. pic.twitter.com/fjh9pIQabJ