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Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 03:22
Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Прем'єр Канади і глава Єврокомісії. Фото з Twitter Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі говорили про подальшу підтримку України і її громадян.

Джерело: Трюдо у Twitter

Пряма мова Трюдо: "Під час візиту до Канади минулого місяця ми говорили з Урсулою фон дер Ляєн про підтримку України та її народу. Ми продовжили цю розмову вчора, наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо український народ необхідною підтримкою".

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Нагадаємо: 11 квітня Джастін Трюдо оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

Теми: КанадаУкраїнаЄврокомісія
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