Трюдо і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі говорили про подальшу підтримку України і її громадян.

Джерело: Трюдо у Twitter

Пряма мова Трюдо: "Під час візиту до Канади минулого місяця ми говорили з Урсулою фон дер Ляєн про підтримку України та її народу. Ми продовжили цю розмову вчора, наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо український народ необхідною підтримкою".

Durant la visite de la présidente @vonderLeyen au Canada le mois dernier, on a parlé du soutien à l’Ukraine et à son peuple. On a continué ces discussions hier, et on est sur la même longueur d’onde. On va continuer de veiller à ce que les Ukrainiens aient le soutien nécessaire. pic.twitter.com/fjh9pIQabJ