Силы обороны отбили более 70 вражеских атак – сводка

В течение 2 апреля Силы обороны Украины отбили более 70 атак противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник и в дальнейшем использует тактику террора.

Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – было отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное на Харьковщине.

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На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крохмальное Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отбили более 20 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки оккупантов в районе населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Константиновка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Противник совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, неодвлік линии боевого соприкосновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага.