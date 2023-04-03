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В Кривом Роге взорвался газ в многоэтажке: 10 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 3 апреля 2023, 12:00
В Кривом Роге взорвался газ в многоэтажке: 10 пострадавших
Фото ГСЧС

10 человек, среди которых один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Кривом Роге Днепропетровской области.

Источник: ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "В трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, предварительно, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 кв.м. По оперативной информации экстренной медицинской помощи, пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок".

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Детали: Событие произошло около 7 утра в 5-этажном доме по улице Героев полка "Азов". В результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки и выбиты стекла в окнах второго подъезда. 

 
Фото ГСЧС

Через час пожар потушили. В ГСЧС сообщили, что разрушений несущих конструкций не обнаружили.

Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, из них 4 человека с помощью специальной техники и 6 человек по лестничным клеткам. 

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фото ГСЧС

Среди пострадавших 3 человека госпитализированы: мужчина 1956 года рождения, который получил ожоги тела, и 2 женщины, 1969 и 1932 годов рождения, которые получили острое отравление продуктами горения.

Остальные от госпитализации отказались. Погибших нет.

Темы: Кривой Рогвзрывгаз
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