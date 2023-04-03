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Еврокомиссия думает рекомендовать начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 12:32

Европейская комиссия раздумывает над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, освещающий тематику ЕС и НАТО, сообщает "Европейская правда".

Джозвяк отметил, что Европейская комиссия планирует представить обновленную информацию о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае. Этот срок ранее анонсировали и в украинском правительстве. Официальный отчет Еврокомиссии о расширении ожидают в октябре.

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По словам Джозвяка, Европейская комиссия думает рекомендовать государствам-членам, чтобы те начали переговоры о вступлении с Украиной и Грузией, и чтобы они продвинулись в отношениях с Грузией, которая пока не имеет статуса кандидата.

"Итак, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии", - написал Джозвяк в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что в Европейской комиссии склоняются к тому, чтобы предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС - при условии, что за это время власти страны не сделают новых шагов, противоречащих европейскому курсу.

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В правительстве Украины говорят, что работают с каждым государством ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Переговоры о вступлении касаются условий, при которых страну примут в ЕС. Они сосредоточены на принятии и имплементации законодательства ЕС (acquis). Цель состоит в том, чтобы страна-кандидат выполнила условия членства, которые часто называют "копенгагенскими критериями".

Темы: ЕврокомиссияУкраинаМолдоваЕС
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