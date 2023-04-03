Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фон дер Ляйен и Макрон встретятся в Париже перед визитом в Китай: обсудят Украину

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 13:22

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном за рабочим обедом в понедельник накануне совместного визита в Китай.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, оба лидера обсудят вопросы войны России против Украины, энергетического сектора и подготовку к визиту в Китай, где они встретятся с китайским лидером Си Цзиньпином.

Накануне визита в Китай фон дер Ляйен дала трезвую оценку китайской политике, заявив, что Китай становится все более репрессивным внутри страны и более настойчивым за рубежом.

Она заявила о смене эпохи реформ и открытости Китая на эпоху безопасности и контроля, когда китайские компании обязаны содействовать государственным операциям по сбору разведывательной информации.

Глава Еврокомиссии также отметила, что роль Китая в отношении войны в Украине будет важна для отношений с ЕС.

Французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может изменить правила игры в контексте войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФранцияКитайЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-генерала СБУ Наумова заметили на суде в Сербии

видео"Русский добровольческий корпус" снова наделал шума в Брянской области

Главу Львовского облсовета отправили в отставку

О плане контрнаступления знают не более 5 человек – Данилов

Лидер Китая подтвердил, что поговорит с Зеленским, "когда сложатся условия" - фон дер Ляйен

В Минобороны объяснили, что стоит за словами "ситуация в Бахмуте под контролем"

Все новости...
Франция
Жители Парижа на референдуме поддержали запрет электросамокатов на референдуме
Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине
Китай, возможно, единственный способен повлиять на ход войны в Украине – Елисейский дворец
Последние новости
02:28
Беларусь перебросила танки к границе с Литвой – "Гаюн"
01:51
Белый дом: Только Зеленский может определить, вести ли переговоры с РФ
00:58
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
00:21
Россияне за сутки 8 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
23:56
Из-за шторма в Черном море Россия завела все ракетоносители в пункты базирования
23:31
Музей в Брюсселе отменил проведение у себя боксерского матча из-за угроз
23:15
Эстонский политик рассказал, как ездил в оккупированный Мариуполь и не увидел там "похищенных детей"
22:57
Холод отступит на следующей неделе – синоптик
22:44
В США ответили Грузии, что имеют "достоверную информацию" о действиях подсанкционных судей
22:36
После визита в Польшу Зеленский провел совещание о работе правоохранителей
Все новости...
Реклама: