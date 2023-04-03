Фон дер Ляйен и Макрон встретятся в Париже перед визитом в Китай: обсудят Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном за рабочим обедом в понедельник накануне совместного визита в Китай.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, оба лидера обсудят вопросы войны России против Украины, энергетического сектора и подготовку к визиту в Китай, где они встретятся с китайским лидером Си Цзиньпином.

Накануне визита в Китай фон дер Ляйен дала трезвую оценку китайской политике, заявив, что Китай становится все более репрессивным внутри страны и более настойчивым за рубежом.

Она заявила о смене эпохи реформ и открытости Китая на эпоху безопасности и контроля, когда китайские компании обязаны содействовать государственным операциям по сбору разведывательной информации.

Глава Еврокомиссии также отметила, что роль Китая в отношении войны в Украине будет важна для отношений с ЕС.

Французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может изменить правила игры в контексте войны в Украине.