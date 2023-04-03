Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляйен и Макрон встретятся в Париже перед визитом в Китай: обсудят Украину

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 13:22

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном за рабочим обедом в понедельник накануне совместного визита в Китай.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, оба лидера обсудят вопросы войны России против Украины, энергетического сектора и подготовку к визиту в Китай, где они встретятся с китайским лидером Си Цзиньпином.

Реклама:

Накануне визита в Китай фон дер Ляйен дала трезвую оценку китайской политике, заявив, что Китай становится все более репрессивным внутри страны и более настойчивым за рубежом.

Она заявила о смене эпохи реформ и открытости Китая на эпоху безопасности и контроля, когда китайские компании обязаны содействовать государственным операциям по сбору разведывательной информации.

Глава Еврокомиссии также отметила, что роль Китая в отношении войны в Украине будет важна для отношений с ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Французская сторона считает, что ввиду тесных связей с Россией Китай может быть одной из немногих стран, которая может изменить правила игры в контексте войны в Украине.

Темы: ФранцияКитайЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Франция
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: