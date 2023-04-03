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СМИ: Столтенберг предлагает членам НАТО выделять по 500 млн евро в год для Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 апреля 2023, 22:16

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава НАТО хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который предусматривает краткосрочную помощь, как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

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Также CAP направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО. В то же время детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит проработать.

Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам поддерживать летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне исчерпания запасов советской техники.

Напомним, генсек НАТО в понедельник заявил, что министры иностранных дел стран-членов Альянса во вторник согласуют старт разработки многолетней программы поддержки для Украины, которая будет предусматривать и поддержку по завершении войны с Россией.

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Напомним, Комплексный пакет помощи Украине был введен после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Он направлен на предоставление нелетальной помощи и улучшение совместимости украинских военных со стандартами Альянса. Летальную помощь, как известно, предоставляют отдельно страны-члены Альянса.

Общий объем помощи НАТО и его членов Украине с начала полномасштабной войны уже превысил 150 миллиардов евро.

Темы: НАТОпомощь Украинеденьги
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