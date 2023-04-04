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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии санкции и прогресс на пути в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 4 апреля 2023, 15:08
Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии санкции и прогресс на пути в ЕС
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

О разговоре президент рассказал в своем официальном Telegram-аккаунте, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, он поблагодарил президента Еврокомиссии за участие в Бучанском саммите и обсудил с ней совместные международные мероприятия на будущее.

Кроме того, политики коснулись других вопросов поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский отметил, что поддерживает постоянный контакт с Урсулой фон дер Ляйен.

В Европейской комиссии ранее во вторник отмечали, что фон дер Ляйен проведет разговор с Зеленским перед началом своего визита в Китай.

Сама глава Еврокомиссии по итогам разговора сообщила, что Украина будет важной темой ее встреч с руководством Китая. "ЕС хочет справедливого мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написала глава ЕК в своем Twitter.

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Фон дер Ляйен на днях отметила, что роль Китая в отношении войны в Украине будет важной для отношений с ЕС.

Европейская комиссия опубликует свою оценку прогресса Украины на пути в ЕС осенью этого года. Весной ожидается устная презентация оценки по семи кандидатским рекомендациям Еврокомиссии.

Темы: ЗеленскийЕСсанкции
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