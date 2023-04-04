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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії санкції і прогрес на шляху в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 15:08
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії санкції і прогрес на шляху в ЄС
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про розмову президент розповів у своєму офіційному Telegram-акаунті, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, він подякував президентці Єврокомісії за участь у Бучанському саміті та обговорив із нею спільні міжнародні заходи на майбутнє. 

Крім того, політики торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Зеленський зауважив, що підтримує постійний контакт із Урсулою фон дер Ляєн.

У Європейській комісії раніше у вівторок зазначали, що фон дер Ляєн проведе розмову із Зеленським перед початком свого візиту в Китай.

Сама глава Єврокомісії за підсумками розмови повідомила, що Україна буде важливою темою її зустрічей із керівництвом Китаю. "ЄС хоче справедливого миру, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України", - написала глава ЄК у своєму Twitter.

ВІДЕО ДНЯ

Фон дер Ляєн днями зазначила, що роль Китаю щодо війни в Україні буде важливою для відносин з ЄС.

Європейська комісія опублікує свою оцінку прогресу України на шляху до ЄС восени цього року. Навесні очікують усну презентацію оцінки щодо семи кандидатських рекомендацій Єврокомісії.

Теми: ЗеленськийЄСсанкції
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