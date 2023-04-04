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Собирал информацию о ВСУ и пытался сбежать в Беларусь: на границе поймали шпиона РФ

Алена МазуренкоВторник, 4 апреля 2023, 16:30
Собирал информацию о ВСУ и пытался сбежать в Беларусь: на границе поймали шпиона РФ
фото: ГПСУ

На границе с Беларусью задержали мужчину, который собирал информацию о силах обороны и шпионил для врага.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Задержанный собирал информацию о военных и фортификационных объектах и пытался выдавать себя за другое лицо.

Подозрительного мужчину без документов обнаружили на окраине одного из населенных пунктов Житомирщины, недалеко от госграницы".

Позже выяснилось, что гражданин фигурирует в уголовных производствах против основ национальной безопасности Украины".

Детали: Пограничникам 9 отряда имени Сечевых Стрельцов нарушитель назвался другим лицом.

У него обнаружили планшет и блокнот, в которые была занесена информация о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны и 4 тысячи евро.

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Задержанный оказался фигурантом уголовных производств против основ нацбезопасности Украины, жителем Житомира.

Он пытался незаконно попасть в Беларусь. Убегая из страны предатель попутно собирал информацию для врага.

В отношении злоумышленника составили процессуальные документы за попытку незаконного пересечения госграницы и нарушение пограничного режима.

Нарушителя задержали и передали компетентным органам.

Темы: Пограничная службаБеларусьшпионажРосcия
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