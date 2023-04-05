Павелко переизбрали в исполком УЕФА в Лиссабоне

Союз европейских футбольных ассоциаций переизбрал Александера Чеферина президентом этой организации, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко останется членом исполнительного комитета УЕФА до 2027 года.

Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)

Детали: 5 апреля в португальском городе Лиссабон состоялся 47-й очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций, одним из вопросов повестки дня которого были очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.

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По итогам голосования конгресс единогласно переизбрал Александера Чеферина президентом УЕФА на период 2023-2027 годов, за него отдали голоса все 55 ассоциаций-членов.

Также членами Исполкома УЕФА на четырехлетний срок стали:

Арманд Дука (Албания) – 45 голосов;

Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания) – 42 голоса;

Петр Фоусек (Чехия) – 40 голосов;

Леван Кобиашвили (Грузия) – 40 голосов;

Луис Рубиалес (Испания) – 40 голосов;

Филипп Диалло (Франция) – 37 голосов;

Андрей Павелко (Украина) – 31 голос.

Дука, Меллер-Кристенсен, Павелко и Рубиалес – переизбраны в исполком УЕФА.