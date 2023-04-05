Павелко переизбрали в исполком УЕФА в Лиссабоне
Союз европейских футбольных ассоциаций переизбрал Александера Чеферина президентом этой организации, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко останется членом исполнительного комитета УЕФА до 2027 года.
Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Детали: 5 апреля в португальском городе Лиссабон состоялся 47-й очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций, одним из вопросов повестки дня которого были очередные выборы президента и членов Исполнительного комитета УЕФА.
По итогам голосования конгресс единогласно переизбрал Александера Чеферина президентом УЕФА на период 2023-2027 годов, за него отдали голоса все 55 ассоциаций-членов.
Также членами Исполкома УЕФА на четырехлетний срок стали:
- Арманд Дука (Албания) – 45 голосов;
- Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания) – 42 голоса;
- Петр Фоусек (Чехия) – 40 голосов;
- Леван Кобиашвили (Грузия) – 40 голосов;
- Луис Рубиалес (Испания) – 40 голосов;
- Филипп Диалло (Франция) – 37 голосов;
- Андрей Павелко (Украина) – 31 голос.
Дука, Меллер-Кристенсен, Павелко и Рубиалес – переизбраны в исполком УЕФА.