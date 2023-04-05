Павелка переобрали до виконкому УЄФА в Лісабоні

Спілка європейських футбольних асоціацій переобрала Александера Чеферіна президентом цієї організації, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко залишиться членом виконавчого комітету УЄФА до 2027 року.

Джерело: Українська асоціація футболу (УАФ) і Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА

Деталі: 5 квітня в португальському місті Лісабон відбувся 47-й черговий конгрес Спілки європейських футбольних асоціацій, одним із питань порядку денного якого були чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

За підсумками голосування конгрес одноголосно переобрав Александера Чеферіна президентом УЄФА на період 2023-2027 років, за нього віддали голоси всі 55 асоціацій-членів.

Також членами Виконкому УЄФА на чотирирічний термін стали:

Арманд Дука (Албанія) – 45 голосів;

Єспер Меллер-Крістенсен (Данія) – 42 голоси;

Петр Фоусек (Чехія) – 40 голосів;

Леван Кобіашвілі (Грузія) – 40 голосів;

Луїс Рубіалес (Іспанія) – 40 голосів;

Філіп Діалло (Франція) – 37 голосів;

Андрій Павелко (Україна) – 31 голос.

Дука, Меллер-Крістенсен, Павелко й Рубіалес – переобрані до виконкому УЄФА.