Павелка переобрали до виконкому УЄФА в Лісабоні

Спілка європейських футбольних асоціацій переобрала Александера Чеферіна президентом цієї організації, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко залишиться членом виконавчого комітету УЄФА до 2027 року.

Джерело: Українська асоціація футболу (УАФ) і Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА

Деталі: 5 квітня в португальському місті Лісабон відбувся 47-й черговий конгрес Спілки європейських футбольних асоціацій, одним із питань порядку денного якого були чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

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За підсумками голосування конгрес одноголосно переобрав Александера Чеферіна президентом УЄФА на період 2023-2027 років, за нього віддали голоси всі 55 асоціацій-членів.

Також членами Виконкому УЄФА на чотирирічний термін стали:

Арманд Дука (Албанія) – 45 голосів;

Єспер Меллер-Крістенсен (Данія) – 42 голоси;

Петр Фоусек (Чехія) – 40 голосів;

Леван Кобіашвілі (Грузія) – 40 голосів;

Луїс Рубіалес (Іспанія) – 40 голосів;

Філіп Діалло (Франція) – 37 голосів;

Андрій Павелко (Україна) – 31 голос.

Дука, Меллер-Крістенсен, Павелко й Рубіалес – переобрані до виконкому УЄФА.