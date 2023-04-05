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Павелка переобрали до виконкому УЄФА в Лісабоні

Олена РощінаСереда, 5 квітня 2023, 16:15
Павелка переобрали до виконкому УЄФА в Лісабоні
Андрій Павелко (ліворуч) і Александер Чеферін (праворуч), ілюстративне фото УЄФА

Спілка європейських футбольних асоціацій переобрала Александера Чеферіна президентом цієї організації, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко залишиться членом виконавчого комітету УЄФА до 2027 року.

Джерело: Українська асоціація футболу (УАФ) і Спілка європейських футбольних асоціацій УЄФА

Деталі: 5 квітня в португальському місті Лісабон відбувся 47-й черговий конгрес Спілки європейських футбольних асоціацій, одним із питань порядку денного якого були чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

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За підсумками голосування конгрес одноголосно переобрав Александера Чеферіна президентом УЄФА на період 2023-2027 років, за нього віддали голоси всі 55 асоціацій-членів.

Також членами Виконкому УЄФА на чотирирічний термін стали:

  • Арманд Дука (Албанія) – 45 голосів;
  • Єспер Меллер-Крістенсен (Данія) – 42 голоси;
  • Петр Фоусек (Чехія) – 40 голосів;
  • Леван Кобіашвілі (Грузія) – 40 голосів;
  • Луїс Рубіалес (Іспанія) – 40 голосів;
  • Філіп Діалло (Франція) – 37 голосів;
  • Андрій Павелко (Україна) – 31 голос.

Дука, Меллер-Крістенсен, Павелко й Рубіалес – переобрані до виконкому УЄФА.

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Теми: футболспортУкраїнаЄвпаторія
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