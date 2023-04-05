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Уничтоженная "Мрия": экс-директору "Антонова" объявили еще одно подозрение

Евгений КизиловСреда, 5 апреля 2023, 16:17
Уничтоженная Мрия: экс-директору Антонова объявили еще одно подозрение
Эксдиректору "антонова" вручают подозрение, фото полиции

Правоохранители сообщили бывшему директору госпредприятия "Антонов" Сергею Бычкову о подозрении в служебной халатности, из-за которой был уничтожен грузовой самолет "Мрия".

Источник: полиция, прокуратура и СБУ

Детали: Следствие считает, что экс-чиновник, несмотря на предостережения государственных органов и точно зная о прекращении страхового покрытия на воздушное судно, не обеспечил передислокацию самолета в безопасное место. В результате во время воздушной атаки российских войск на аэропорт в поселке Гостомель "Мрия" сгорела. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 млрд грн.

 
Уничтоженная "Мрия"
фото полиции

Также отмечается, что самолет АН-225 "Мрия" накануне военного вторжения России в Украину был технически исправен, на аэродроме хранилось достаточное количество авиатоплива для выполнения рейса, а экипаж был готов к вылету.

Дословно: "Все это указывает на то, что были все возможности для эвакуации воздушного судна в аэропорт в г. Лейпциг (Германия).

Впрочем, бывший генеральный директор ГП "Антонов" не отдал соответствующего приказа и проигнорировал доклады и предложения подчиненных".

Больше деталей: Сейчас подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

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Кроме того, следователи проверяют информацию о возможности эвакуации еще шести самолетов, в том числе Ан-124 "Руслан", которые тогда находились на территории аэропорта.

Что предшествовало: В марте правоохранители задержали Бычкова и сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ. По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники Гостомельского аэропорта не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию аэродрома для подготовки к его защите.

Также подозрение получили бывший заместитель директора Михаил Харченко и бывший начальник по авиабезопасности Александр Нетесов.

Темы: аэродромКиевская областьвойнаавиа
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