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Знищена "Мрія": ексдиректору "Антонова" оголосили ще одну підозру

Євген КізіловСереда, 5 квітня 2023, 16:17
Знищена Мрія: ексдиректору Антонова оголосили ще одну підозру
Ексдиректору "антонова" вручають підозру, фото поліції

Правоохоронці повідомили колишньому директору держпідприємства "Антонов" Сергію Бичкову про підозру у службові недбалості, через яку було знищено вантажний літак "Мрія".

Джерело: поліція, прокуратура та СБУ

Деталі: Слідство вважає, що експосадовець, попри застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель "Мрія" згоріла. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн.

 
Знищена "Мрія"
фото поліції

Також зазначається, що літак АН-225 "Мрія" напередодні військового вторгнення Росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, а екіпаж був готовий до вильоту.

Дослівно: "Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина).

Утім колишній генеральний директор ДП "Антонов" не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих".

Більше деталей: Наразі підозрюваний перебуває під вартою без можливості внесення застави.

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Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які тоді перебували на території аеропорту.

Що передувало: У березні правоохоронці затримали Бичкова і повідомили йому про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники Гостомельського аеропорту не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію летовища для підготовки до його захисту.

Також підозру отримали колишній заступник директора Михайло Харченко та колишній начальник з авіабезпеки Олександр Нетьосов.

Теми: аеродромКиївська областьвійнаавіа
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