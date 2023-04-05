Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали, он в реанимации

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в реанимации в миланской больнице с утра среды.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Его госпитализировали в среду с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность. - Ред.).

Реклама:

Сейчас сообщается, что состояние бывшего премьера стабильное. "Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - сообщили парламентские источники партии Берлускони Forza Italia.

"Берлускони госпитализирован, потому что предыдущая проблема не была решена", - сказал глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах и без телефона.

ВИДЕО ДНЯ

Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.

Напомним, Берлускони в феврале, комментируя встречу премьера Италии Джорджии Мелони и президента Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встречался с Зеленским.

Он заявил, что если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины, российское нападение на Украину не произошло бы вообще.

В МИД Украины на это заявили, что распространяя российскую пропаганду, экс-премьер Италии подталкивает Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Позже Берлускони заявил, что всегда был на стороне украинского народа.