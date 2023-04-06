На Харьковщине подорвался 16-летний подросток

В Харьковской области в среду на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток, его состояние средней тяжести.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: Чрезвычайное происшествие случилось в селе Новоосиново Купянского района.

Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму.

Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.