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На Харьковщине подорвался 16-летний подросток

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 апреля 2023, 01:42
На Харьковщине подорвался 16-летний подросток
иллюстративное фото ГСЧС

В Харьковской области в среду на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток, его состояние средней тяжести.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Детали: Чрезвычайное происшествие случилось в селе Новоосиново Купянского района.

Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму.

Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.

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Темы: Харьковская областьдетивзрыв
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