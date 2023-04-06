На Харьковщине подорвался 16-летний подросток
Четверг, 6 апреля 2023, 01:42
В Харьковской области в среду на неизвестном устройстве подорвался 16-летний подросток, его состояние средней тяжести.
Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Детали: Чрезвычайное происшествие случилось в селе Новоосиново Купянского района.
Парень, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, получил взрывную травму.
Его доставили в областную больницу. Состояние подростка средней тяжести, ампутаций конечностей нет.
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