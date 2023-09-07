Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 17:47
В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку
иллюстративное фото

В Харьковской области три человека подорвались на боеприпасах 7 сентября, один человек скончался в больнице.

Источник: Полиция Харьковской области

Детали: Около 11:00 возле села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Пострадали 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Их доставили в районную больницу, мужчина впоследствии скончался от травм.

Реклама:

Кроме того, в Изюмском районе на взрывчатку наехал тракторист.

Дословно: "В 11:30 вблизи села Архангеловка Барвенковской громады трактор в поле наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летний водитель с ранениями доставлен в больницу".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале в деоккупированном Изюме 7 подростков подорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток" - все дети получили осколочные ранения.
  • 13 августа в одном из садовых обществ, возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на взрывчатке.
  • В прошлом году бывшая генпрокурор сообщала, что в Харьковской области украинские защитники находили, запрещенные во всем мире, кассетные бомбы с минами "лепесток".

Темы: Харьковская областьвзрывминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Харьковская область
Россияне попытаются оккупировать Купянск, формируют штурмовые отряды – ОВА
"Стальные" пограничники подняли флаг Украины в двух селах "серой зоны"
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: