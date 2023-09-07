В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку
Четверг, 7 сентября 2023, 17:47
В Харьковской области три человека подорвались на боеприпасах 7 сентября, один человек скончался в больнице.
Источник: Полиция Харьковской области
Детали: Около 11:00 возле села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Пострадали 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Их доставили в районную больницу, мужчина впоследствии скончался от травм.
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Кроме того, в Изюмском районе на взрывчатку наехал тракторист.
Дословно: "В 11:30 вблизи села Архангеловка Барвенковской громады трактор в поле наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летний водитель с ранениями доставлен в больницу".
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