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В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 17:47
В Харьковской области в больнице умер мужчина, который наехал на взрывчатку
иллюстративное фото

В Харьковской области три человека подорвались на боеприпасах 7 сентября, один человек скончался в больнице.

Источник: Полиция Харьковской области

Детали: Около 11:00 возле села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве в поле подорвался грузовой автомобиль. Пострадали 25-летний водитель и 20-летняя женщина. Их доставили в районную больницу, мужчина впоследствии скончался от травм.

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Кроме того, в Изюмском районе на взрывчатку наехал тракторист.

Дословно: "В 11:30 вблизи села Архангеловка Барвенковской громады трактор в поле наехал на несработанный суббоеприпас из кассетного боеприпаса РСЗО. 42-летний водитель с ранениями доставлен в больницу".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В феврале в деоккупированном Изюме 7 подростков подорвались на фрагменте противопехотной мины "лепесток" - все дети получили осколочные ранения.
  • 13 августа в одном из садовых обществ, возле села Русская Лозовая Харьковского района, мужчина подорвался на взрывчатке.
  • В прошлом году бывшая генпрокурор сообщала, что в Харьковской области украинские защитники находили, запрещенные во всем мире, кассетные бомбы с минами "лепесток".

Темы: Харьковская областьвзрывминирование
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